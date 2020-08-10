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Германия находится в контакте с фирмами, которым США угрожают из-за «Северного потока — 2» 

ТАСС и ещё 11 4 часа назад
Германия находится в контакте с фирмами, которым США угрожают из-за «Северного потока — 2»
Фото: RT на русском
Кабинет министров ФРГ поддерживает контакты с фирмами, которым США пригрозили санкциями из-за строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил в понедельник официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Наша позиция по таким экстерриториальным санкциям известна", — сказал он, напомнив, что Берлин отвергает их. "Правительство ФРГ находится в контакте с компаниями, которым пригрозили санкциями", — сообщил Зайберт.

Он подчеркнул, что германские власти "обсуждают дальнейшие шаги с европейскими партнерами, Европейской службой внешних действий и Еврокомиссией".
Со своей стороны представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отметил, что, с точки зрения Берлина, санкции Вашингтона против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток — 2", "противоречат закону".
На минувшей неделе газета Handelsblatt сообщила, что в письме, датированном 5 августа, американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили оператору германского порта Мукран — компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — значительными последствиями, если она немедленно не прекратит использовать гавань в качестве логистической базы для "Северного потока — 2". Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, и хранятся трубы для этой магистрали.
Сенаторы считают, что Faehrhafen Sassnitz GmbH "сознательно обеспечивает проект важными товарами, услугами и оказывает прочую поддержку", например в виде снабжения российского экипажа провиантом. Они подчеркнули, что меры могут быть приняты против всех сотрудников этой компании, членов правления и акционеров. Порт Мукран находится в избирательном округе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Том Коттон , Рон Джонсон , Штеффен Зайберт , Тед Круз , МИД , Еврокомиссия , Handelsblatt , Германия , США
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