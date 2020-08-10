Лукашенко взял на себя больше, чем может вынести 

Интервью Александра Лукашенко самому скользкому и беспринципному украинскому журналисту Дмитрию Гордону говорит о том, что и само интервью будет обладать характеристиками интервьюера. Конечно, не Гордон решал, каким будет программный текст Лукашенко перед выборами — это решал сам белорусский президент.

На удивление, ждавшие от Лукашенко дальнейшего обострения антироссийской риторики, ошиблись. Батька сглаживал, лавировал и при этом пытался всячески демонстрировать свою самостоятельность и особость мнения. За всеми этими «ужимками и прыжками», конечно, стоит страх и неуверенность. Совершенно очевидно, что Лукашенко растерян. Он умудрился поссорится с Россией и не успел помириться с Западом. Отныне Лукашенко не любят ни в Москве , ни в Брюсселе , ни в Вашингтоне. Его хотят использовать, и Батька это прекрасно осознает. Но смириться не может.

Прошедшие выборы стали для президента Белоруссии самыми сложными. Вероятно, он все же будет объявлен президентом, главный вопрос в том, что последует за этим объявлением. Белоруссия слишком «твердая», ее правоохранительная система перенапряжена в условиях готовности к вероятным уличным акциям протеста. Твердая и оттого хрупкая система — почти в том же ключе была выстроена защита Виктора Януковича , который, имея опыт первого майдана в 2005 году, казалось бы, был готов ко всему. Но случилось то, что случилось.

Александр Лукашенко очень хочет вернуть себе посредническую функцию, в которой он видит определенные гарантии неприкосновенности, в первую очередь гарантии Запада. Эти гарантии будут очень кстати, когда ему придется столкнуться с необходимостью жестко подавлять протесты. Судя по интервью, сам Лукашенко считает такие протесты очень вероятными.

Новые западные санкции в условиях конфронтации с Москвой — последнее, что нужно Лукашенко. Однако способ, которым он пытается вернуть себе функционал посредника, кажется не просто неудачным, но губительным.

Игра вокруг задержания «вагнеровцев» и разговоры о возможной выдаче части задержанных Украине — опасная игра. Лукашенко уже идет на попятную, давая понять, что такая выдача крайне маловероятна, но все же приглашает к диалогу украинского и российского генерального прокуроров. Лукашенко позарез нужно это «прокурорское» шоу, в котором именно он, и никто другой, будет главным арбитром и умиротворителем. А против умиротворителей санкций не вводят и майданы в их странах не устраивают. По крайне мере, так думает сам Батька.

Минский процесс сходит на нет. Москва прямо обвинила Киев в саботаже ранее достигнутых договоренностей. Фактическая денонсация Минских соглашений лишает и сам Минск статуса переговорной площадки. То, что это произошло накануне президентских выборов — крайне неудачный расклад для Лукашенко. Думается, именно мандраж, связанный с потерей интереса к Лукашенко как к посреднику между Киевом и Москвой — а учитывая нынешнюю колониальную зависимость Украины от Запада — то и посредника между Западом и Россией, заставило Лукашенко судорожно искать выход из сложившейся ситуации. И найденный выход оказался до предела неудачным.

А поскольку Лукашенко — человек с высоким самомнением, на котором во многом и держится его рейтинг «крепкого хозяйственника», отыграть ситуацию быстро не получится. Отсюда и заявления о войне России против Украины. Отсюда же бахвальские слова о том, что «никогда с территории Белоруссии на Украину не придут россияне» и тому подобное. А ведь еще полгода назад он говорил о том, что Белоруссия никогда не пропустит танки НАТО в Москву. Но теперь, оказывается, «танкоизоляционные» свойства Белоруссии работают в обоих направлениях. Лукашенко явно берет на себя больше, чем может вынести, но такова логика выборов и ситуации, в которую загнал себя белорусский президент.

К гадалке не ходи — риторика Александра Лукашенко резко изменится после выборов, прямо с сегодняшнего дня. Чем выше будет накал поствыборных страстей, чем ласковее будут слова. Для человека, который «не знает, что делать с утра», если он не президент, это вопрос выживания.

Впрочем, будем откровенны, и Белоруссия пока не представляет, какой она будет без Батьки. Уровень оппонирующих действующему президенту сил в республике крайне низок — ни внятных посылов, ни харизмы. Лукашенко вынужден сам подкармливать змагаров — белорусскую националистическую оппозицию — тем самым повторяя ошибку украинской Партии регионов и Виктора Януковича, которые, по сути, содержали и поддерживали националистов Западной Украины, чтобы на фоне их радикализма держать в тонусе собственных избирателей. И мы все прекрасно знаем, что из этого получилось.