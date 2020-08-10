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В Совбезе рассказали, как основатель «Белых касок» обманул Запад 

РИА Новости и ещё 2 8 минут назад
Основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье "годами водил за нос" власти США, Британии, Германии и других стран, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Оказалось, что руководивший ими ["Белые каски"] британский подданный Джеймс Ле Мезюрье — мошенник, которого интересовала лишь роскошная жизнь. Он годами водил за нос власти США, Британии, Германии, Дании, Нидерландов, получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно "сенсационные" материалы. В итоге — скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой", — заявил Венедиктов.

По его словам, проблема в том, что вместо выстраивания диалога по конкретным вопросам "наши западные партнеры" озвучивают "бесконечные претензии, которые не имеют под собой никаких оснований".
Ле Мезюрье нашли мертвым у его стамбульского дома в ноябре прошлого года. Турецкая прокуратура пришла к выводу, что криминала в его смерти нет, и закрыла уголовное дело.
При этом, как писала местная газета Hurriyet, за три дня до смерти в письме странам-спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Незадолго до этого голландский аудитор обнаружил поддельные квитанции на 50 тысяч долларов в возглавляемой Ле Мезюрье организации Mayday Rescue, через которую шло финансирование "Белых касок".
После смерти Ле Мезюрье страны-доноры провели экспертизу отчетности организации, однако, по официальным данным, не нашли указаний на растрату. При этом, как отмечала газета, проверить некоторые крупные транзакции уже невозможно. "Белые каски" в свою очередь объявили, что теперь получают деньги через другие организации.
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Комментарии
Политика , Видео , В мире , Александр Венедиктов , Совет безопасности РФ , Hurriyet Daily News , РИА Новости , Германия , Дания , Нидерланды , США
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