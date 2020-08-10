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В России заявили о готовности США «удушить» Европу 

Lenta.ru и ещё 6 16 минут назад
В России заявили о готовности США «удушить» Европу
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что ради своих интересов США готовы «удушить» Европу. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Соединенные Штаты считают, что дело европейцев — исполнять, что сказано. «Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — отметил он.
Венедиктов добавил, что стремясь показать, «кто здесь хозяин», Вашингтон разорвал такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность.
21 мая стало известно о решении США выйти из Договора по открытому небу. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора. В Белом доме заявляли, что Россия во время полетов над США в рамках соглашения якобы следила за местонахождением Трампа.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратилось 2 августа. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. Договор не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
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Политика , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Александр Венедиктов , Дональд Трамп , Совет безопасности РФ , НАТО , США
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