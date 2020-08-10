В России заявили о готовности США «удушить» Европу 

По его словам, Соединенные Штаты считают, что дело европейцев — исполнять, что сказано. «Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — отметил он.

Венедиктов добавил, что стремясь показать, «кто здесь хозяин», Вашингтон разорвал такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность.

21 мая стало известно о решении США выйти из Договора по открытому небу. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора. В Белом доме заявляли, что Россия во время полетов над США в рамках соглашения якобы следила за местонахождением Трампа.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратилось 2 августа. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. Договор не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.