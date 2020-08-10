В России заявили о готовности США «удушить» Европу

Ради собственных интересов американские власти готовы «удушить» Европу, заявил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его мнению, США раз за разом показывает европейским коллегам, «кто здесь хозяин».
Венедиктов подчеркнул, что любое высказывание американских властей, позиционируется для европейцев как приказ. При этом договоренности о сотрудничестве между сторонами достигаются только при условии материальной выгоды для США.
«Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — отметил зам секретаря Совбеза.
Он также добавил, что американцы путем давления на европейскую безопасность напоминают коллегам о своей главенствующей роли в отношениях. Например, путем «уничтожения» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.
Кроме того, по словам Венедиктова, США всеми силами старается не допустить, чтобы Европа получала дешевый газ по российскому трубопроводу «Северный поток-2».
Ранее, как сообщал «Рамблер», немецкие СМИ написали, что выводом американских войск из Германии Дональд Трамп мстит Ангеле Меркель. Журналисты отмечают, что после ухода контингента США некоторым немецким регионам грозит наступление экономического кризиса.