В России заявили о готовности США «удушить» Европу

Венедиктов подчеркнул, что любое высказывание американских властей, позиционируется для европейцев как приказ. При этом договоренности о сотрудничестве между сторонами достигаются только при условии материальной выгоды для США.

«Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — отметил зам секретаря Совбеза.

Он также добавил, что американцы путем давления на европейскую безопасность напоминают коллегам о своей главенствующей роли в отношениях. Например, путем «уничтожения» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

Кроме того, по словам Венедиктова, США всеми силами старается не допустить, чтобы Европа получала дешевый газ по российскому трубопроводу «Северный поток-2».