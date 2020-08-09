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Захарова назвала причину задержания российских журналистов в Минске 

RT на русском и ещё 13 1 час назад
Российское посольство в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанными в Минске российскими журналистами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посольство России в Республике Беларусь подключилось к разрешению ситуации в связи с задержанием журналистов «Дождя» в Минске и находится в контакте с белорусской стороной», — сказала она журналистам, её слова приводит РИА Новости.

Место журналистов установлено, подчеркнула Захарова.
По её словам, «причина инцидента — отсутствие необходимой аккредитации».
Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии. По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, связи с ними пока нет.
Отмечалось, что речь идёт о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском, а также операторе Николае Антипове.
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Политика , Видео , Николай Антипов , Мария Захарова , Василий Полонский , Владимир Роменский , МИД , РИА Новости , Минск
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