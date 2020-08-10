Жириновский солидарен с протестующими в Белоруссии

Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Белоруссии, прежде всего с грубо задержанными журналистами «Дождя». Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждёт судьба Януковича, — написал Жириновский.