Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых участвовал и Александр Лукашенко. По данным exit poll, действующий президент, руководящий страной 26 лет, брал более 79% голосов. В тот же день «Дождь» сообщил, что в Минске были задержаны корреспонденты и оператор телеканала, позднее они были отпущены и вернулись домой.

«Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Белоруссии, прежде всего, с грубо задержанными журналистами «Дождя»», — заявил Владимир Жириновский.

Он также подчеркнул, что «избиратели уже отказали в доверии Лукашенко».

«Александра Григорьевича ждёт судьба Януковича», — уверен российский парламентарий.

Напомним, что Виктор Янукович покинул Киев и бежал в Россию в 2014 году после массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине бывший президент Украины заочно признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению.