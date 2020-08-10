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Жириновский предсказал Лукашенко судьбу Януковича 

Алиса Селезнёва и ещё 5 10 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновской выразил солидарность с задержанными в Белоруссии журналистами и предрек президенту Александру Лукашенко судьбу бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых участвовал и Александр Лукашенко. По данным exit poll, действующий президент, руководящий страной 26 лет, брал более 79% голосов. В тот же день «Дождь» сообщил, что в Минске были задержаны корреспонденты и оператор телеканала, позднее они были отпущены и вернулись домой.

«Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Белоруссии, прежде всего, с грубо задержанными журналистами «Дождя»», — заявил Владимир Жириновский.

Он также подчеркнул, что «избиратели уже отказали в доверии Лукашенко».

«Александра Григорьевича ждёт судьба Януковича», — уверен российский парламентарий.

Напомним, что Виктор Янукович покинул Киев и бежал в Россию в 2014 году после массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине бывший президент Украины заочно признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению.
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Политика , Видео , В мире , Виктор Янукович , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , ЛДПР
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