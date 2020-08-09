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Первый президент Белоруссии предрек стране кровавые бои после выборов 

Общественная служба новостей и ещё 4 3 часа назад
После выборов в Белоруссии могут начаться серьёзные бои между населением и войсками страны. Об этом заявил первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич во время онлайн-конференции, организованной Общественной службой новостей совместно с ИА «Ридус» и общественным объединением «Белая Русь».
«Интернет не работает, вся информация о том, что где происходит — получить невозможно. На избирательном участке всё было нормально, но откуда взялись эти предварительные цифры — непонятно. 41% за прошедшее, когда почти никто не проходил на участки. Отработанный механизм фальсификации срабатывает, автозаки стоят, водомёты, готовые противостоять людям», — рассказал он.
При этом на участки не допускают независимых наблюдателей — их выводят милиционеры. Кроме того, на участки пускают только ограниченное количество человек.
Пророком я не буду, но не исключаю, что может получиться очень плохо
«Белорусское законодательство настолько антидемократическое, что любые выходки могут привести к грубой наказуемости. Это не Армения, Молдова или другие республики. Я не хочу подстрекать людей, но мне кажется, что протест кипит. Возмущения в народе огромные. Пророком я не буду, но не исключаю, что может получиться очень плохо. Могут быть кровопролитные бои», — уверен он.
9 августа в Белоруссии проходят выборы президента страны. По данным ЦИК, уже проголосовало более 50% избирателей. Первые результаты огласят уже вечером. Среди кандидатов: действующий президент страны Александр Лукашенко, беспартийный депутат парламента Анна Канопацкая, сопредседатель организации «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и безработная и беспартийная Светлана Тихановская, супруга арестованного блогера Сергея Тихановского.
Сообщение Первый президент Белоруссии предрек стране кровавые бои после выборов появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Станислав Шушкевич , Александр Лукашенко
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