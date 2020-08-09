Лукашенко получил от Путина письмо «на пяти страницах» 

В Белоруссии сегодня выбирают президента. Лукашенко пообщался с журналистами на избирательном участке. Он рассказал, что получил от Путина письмо «на пяти страницах» относительно ситуации с задержанием россиян.

«Сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией — заблуждаетесь!» — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что ранее в телефонном разговоре с Путиным упрекнул Россию, что «они перешли с братских на партнерские отношения». Но президент России заверил, что отношения останутся братскими.

Лукашенко также отметил, что прокуроры из России и Украины пока не приехали в Белоруссию по делу о задержанных россиянах.