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Мишустин передал через премьера Белоруссии поздравления Лукашенко 

RT на русском и ещё 13 59 минут назад
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с председателем правительства Белоруссии Романом Головченко и передал поздравления Александру Лукашенко в связи с победой на выборах президента.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

«В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах», — говорится в сообщении.

В ходе беседы Мишустин также подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества.
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Политика , В мире , СНГ , Роман Головченко , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , РИА Новости
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