Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

«В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах», — говорится в сообщении.

В ходе беседы Мишустин также подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества.