Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с председателем правительства Белоруссии Романом Головченко и передал поздравления Александру Лукашенко в связи с победой на выборах президента.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.
«В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах», — говорится в сообщении.
В ходе беседы Мишустин также подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества.