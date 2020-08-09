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Посол оценил политику НАТО в отношении России 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Причины для беспокойства: Раскрыто отношение НАТО к РФ
Фото: EPA
Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал западную политику «сдерживания и диалога».
Келин отметил, что политика «сдерживания и диалога», выбранная НАТО и Великобританией в отношении России, состоит из сдерживания на 95% и лишь на 5% из диалога, передает ТАСС со ссылкой на CGTN
Он призвал Лондон «действовать в духе реализма и понять, какими преимуществами обернутся сотрудничество и совместная работа с Россией, а не попытки ей противодействовать».
В условиях коронавируса Москва стремится к сотрудничеству, но ряд стран ведут «ущербную политику» раздора.
Об ухудшении отношений США и Великобритании с Китаем посол заявил, что мир должен «всеми силами стремиться избежать новой холодной войны и событий, которые могут вести в этом направлении».
Он раскритиковал США за выход из Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, а также из Всемирной организации здравоохранения. Посол подчеркнул, что «все эти соглашения и организации воплощают собой международный порядок, основанный на международном праве».

«Но что сейчас называют «порядком, основанным на правилах»? Фактически речь идет о порядке, устанавливаемом и поддерживаемом США», — сказал он, добавив, что России «непонятна эта двойственность», когда пытаются «устанавливать правопорядок», но сами же его разрушают.

По его словам, после Brexit «Великобритания будет более независимой, но тенденция» такова, что «политика Великобритании все больше и больше связана с политикой Соединенных Штатов», передает РИА «Новости».

«И это нас немного беспокоит», — сказал он.

Для выгодной торговой сделки с США Лондону придется принять некоторые условия политики, диктуемой американцами, считает посол.
Говоря об отношении Москвы к Brexit, он заявил, что «это касается Великобритании», а для России «не имеет большого значения». Однако Brexit открывает новые возможности для экономического сотрудничества, хотя этому мешают политические барьеры.
Напомним, Лондон заявил, что Россия «почти наверняка» вмешалась во внутренние дела Британии и также «с высокой вероятностью» причастна к попыткам хакеров украсть формулу вакцины против COVID-19. Кремль посоветовал Лондону изучить опыт США в деле расследования «российского вмешательства». Российский посол Андрей Келин счел бессмыслицей заявление о попытке похитить данные о вакцине.
Депутаты британского парламента не нашли свидетельств того, что Москва вмешивалась в референдум по Brexit, но обвиняют Россию в попытке повлиять на референдум о независимости Шотландии.
Келин отметил, что Москва не видит смысла в попытках повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии.
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Политика , В мире , Андрей Келин , Парламент Великобритании , ВОЗ , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Иран , Китай , Москва , США , Великобритания
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