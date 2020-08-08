Разлад в отношениях Москвы и Минска — это очевидный провал российской внешней политики. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики, эксперт Координационного совета некоммерческих организаций России Александр Домрин в интервью Общественной службе новостей.
«Я очень критически отношусь к внутренней политике российского государства. Это уже избитая тема, но я также критически отношусь и к внешней политике России. Я считаю, что как мы проворонили Украину, точно те же ошибки мы повторяем и с Белоруссией».
Профессор подчеркнул, что в сегодняшнем разладе Москвы и Минска значительная вина России:
«С моей точки зрения, конечно, то, что сейчас происходит в нашей братской республике — это очевидный провал российской внешней политики. Очень легко говорить, что мы просто понадеялись, что Белоруссия никуда не денется и поэтому не использовали то, что называется «soft power» — «мягкую силу».
Эти просчёты нашего государства не остались без внимания наших политических противников:
«А наши, так называемые «партнёры» понимали, что рано или поздно Белоруссия начнёт смотреть в другом направлении, не в сторону Москвы. Вот на это и был сделан расчёт».
Напомним, что на выборах президента Белоруссии, которые пройдут уже в ближайшее воскресенье, среди кандидатов нет ни одного пророссийского.