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Журналисты подсчитали число вырезанных кадров с вытирающим пот Лукашенко 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Подсчитано число вырезанных из обращения кадров с вытирающим пот Лукашенко
Фото: Reuters
Журналисты подсчитали число видеофрагментов, которые государственные телеканалы вырезали из послания президента Белоруссии Александра Лукашенко, с которым он обратился к народу и Нацсобранию 4 августа. На всех 17 кадрах Лукашенко вытирал пот с лица.
Журналисты сопоставили кадры прямого эфира и «картинку» гостелеканалов. Моменты, во время которых Лукашенко вытирает платком пот со лба, заменили, в основном, общими планами сидящих в зале людей. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Euroradio Live.
Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко, сдвинув своё ежегодное послание на день, провозгласил курс на новую пятилетку, упомянул две «визитные карточки страны» — сельское хозяйство и IT-сектор — и не забыл о том, что республика находится в клубе космических держав.
Президент страны выглядел не столь бодро, как обычно, что подогрело разговоры о проблемах со здоровьем на фоне задержания «боевиков ЧВК», которые, по версии РФ, летели то в Стамбул, то в Венесуэлу, то в Африку. Сперва воздержавшись от точечной критики Москвы, Лукашенко в итоге перешёл к резким высказываниям, в частности, вновь предупредил Кремль об опасности вмешательства во внутреннюю белорусскую ситуацию.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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