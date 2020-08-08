История с задержанием 33 граждан РФ является спланированной провокацией третьего государства.
Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Сотрясала информационное пространство история с задержанными 33 гражданами России в Белоруссии неделю, как минимум. Это все подавалось чуть ли не спецоперацией российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации в соседней с нами стране. А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов", — сказала она.