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Захарова назвала историю с задержанием 33 россиян в Минске провокацией третьей страны 

ТАСС и ещё 7 32 минуты назад
История с задержанием 33 граждан РФ является спланированной провокацией третьего государства.
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Сотрясала информационное пространство история с задержанными 33 гражданами России в Белоруссии неделю, как минимум. Это все подавалось чуть ли не спецоперацией российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации в соседней с нами стране. А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов", — сказала она.

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Политика , Видео , В мире , Конфликты , СНГ , Социология , Украина , Мария Захарова , МИД , Минск
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