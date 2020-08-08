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Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с жертвами при крушении самолета 

ТК «Звезда» 1 час назад
Путин выразил соболезнования властям Индии
Фото: globallookpress.com
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой, произошедшей в аэропорту Кожикоде.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», — уточняется в сообщении на сайте Кремля.

Трагедия произошла вечером 7 августа. Из-за жесткой посадки пассажирский самолет развалился на две части, в результате чего погибли 20 человек.
Ранее стало известно, что спасателям удалось обнаружить черные ящики самолета.
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Политика , Нарендра Моди , Владимир Путин
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