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NYT: Помпео предупредил Лаврова из-за «сговора» с талибами 

News.ru 49 минут назад
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения боевикам запрещенной в РФ группировки «Талибан» за убийства военнослужащих США.
Об этом сообщила The New York Times. Отмечается, что разговор состоялся 13 июля. При этом официально Белый дом отрицал факт сговора Москвы с талибами.

В разговоре об этих выплатах господин Помпео ясно дал понять Лаврову, что существует «красная линия», и что США резко протестуют против существования такой программы, — сообщает издание.

США нашли повод для новых санкций против России
При этом источник, рассказавший об этом разговоре, упомянул о «бешенстве» Помпео, когда ему доложили выплатах за головы американских военных. Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о «выплатах талибам», о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ.
Ранее, вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».
А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией. Может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете, писал NEWS.ru.
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Комментарии 56
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Талибан , Washington Post , New York Times , Москва , США
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