Россия раскритиковала военные планы США в Польше 

Планы по увеличению численности американских военных в Польше — это серьезный удар по Основополагающему акту Россия-НАТО, заявил замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев

«Считаем, что планы наращивания американского военного присутствия в Польше наносят серьезный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, в соответствии с которым альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории государств — членов «существенных боевых сил», — заявил Зайцев в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Он добавил, что наращивание концентрации ударной группировки американских военных на так называемой «линии соприкосновения Россия-НАТО», как и любая реконфигурация сил США у российских границ, «не способны, как это пытаются преподносить в Вашингтоне, укрепить безопасность в Европе»

«Такие действия стимулируют рост напряженности на континенте. Неоднократно подчеркивали, что попытки силового сдерживания и запугивания нашей страны получат достойный и своевременный ответ», — подчеркнул Зайцев.

Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих.