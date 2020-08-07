Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия раскритиковала военные планы США в Польше 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Россия раскритиковала военные планы США в Польше
Фото: РИА Новости
Планы по увеличению численности американских военных в Польше — это серьезный удар по Основополагающему акту Россия-НАТО, заявил замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

«Считаем, что планы наращивания американского военного присутствия в Польше наносят серьезный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, в соответствии с которым альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории государств — членов «существенных боевых сил», — заявил Зайцев в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Он добавил, что наращивание концентрации ударной группировки американских военных на так называемой «линии соприкосновения Россия-НАТО», как и любая реконфигурация сил США у российских границ, «не способны, как это пытаются преподносить в Вашингтоне, укрепить безопасность в Европе»

«Такие действия стимулируют рост напряженности на континенте. Неоднократно подчеркивали, что попытки силового сдерживания и запугивания нашей страны получат достойный и своевременный ответ», — подчеркнул Зайцев.

Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих.
В Госдуме заявили, что это решение провоцирует Россию к усилению военного потенциала на этом направлении.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Матвейчев: Лукашенко провели как Буратино Матвейчев: Лукашенко провели как Буратино В Крыму ответили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров В Крыму ответили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров Лукашенко назвал сына «оппозиционно настроенным» человеком Лукашенко назвал сына «оппозиционно настроенным» человеком
Комментарии
Политика , Африка , Европа , Алексей Зайцев , Госдума , НАТО , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Пушков заявил о смене политического курса Белоруссии
Пушков заявил о смене политического курса Белоруссии
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение