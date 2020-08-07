Володин оценил введение маркировки СМИ в Twitter 

«Дополнительная маркировка в «Твиттере» официальных аккаунтов российских государственных органов, должностных лиц и ряда СМИ — это ещё одно подтверждение того, что это не поддельные аккаунты, тиражирующие фейк-ньюз, а официальные источники, которым можно доверять», — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.