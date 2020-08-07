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Володин оценил введение маркировки СМИ в Twitter 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Володин оценил введение маркировки СМИ в Twitter
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политикой двойных стандартов введение маркировки аккаунтов государственных органов и СМИ в Twitter.

«Дополнительная маркировка в «Твиттере» официальных аккаунтов российских государственных органов, должностных лиц и ряда СМИ — это ещё одно подтверждение того, что это не поддельные аккаунты, тиражирующие фейк-ньюз, а официальные источники, которым можно доверять», — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.

По мнению Володина, такие действия являются примером проявления политики двойных стандартов.

«Почему такой маркировки нет у аккаунта «Радио Свобода»*, которое финансируется из госбюджета и отражает официальную позицию Госдепа? Эта прямая попытка ввести читателей и пользователей соцсети в заблуждение», — отметил он.

Ранее администрация Twitter отметила RT маркировкой, обозначающей телеканал как «государственное издание».
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
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Комментарии
Политика , Вячеслав Володин , Госдеп США , Госдума , Минюст РФ , радио "Свобода"
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