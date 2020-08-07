Депутат задекларировал десятки квартир и самолеты

Самый богатый депутат Сургута , бизнесмен Евгений Барсов ( ЛДПР ) вновь задекларировал свыше 25 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.

Евгений Барсов заработал в 2019 году более 72 миллионов рублей, при этом годом ранее он задекларировал вдвое меньший доход. Кроме того, он указал в сведениях о доходах и имуществе 10 спортивных самолетов, собственный газопровод, а также жилой дом, три автостоянки, экскаватор и 26 квартир в собственности на территории РФ. По итогам 2018 года Барсов, в частности, задекларировал 29 квартир.

Для сравнения, в 2016 году Барсов указал в декларации то же количество самолетов, а также 11 миллионов рублей в качестве дохода и пять квартир. Данных о материальных ценностях депутата за 2017 год на сайте городского парламента нет, так как в указанном году предприниматель вышел из "Единой России" и сдал мандат, однако затем выиграл дополнительные выборы и прошел в думу уже в качестве члена ЛДПР.

Барсов является президентом федерации самолетного спорта ХМАО-Югры. Он более 25 лет был генеральным директором строительной компании "Сургутстройтрест", однако, по данным СМИ, в 2018 году продал этот актив.