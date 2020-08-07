Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и десять самолетов 

РИА Новости 16 минут назад
Депутат задекларировал десятки квартир и самолеты
Фото: Дума города Сургута
Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) вновь задекларировал свыше 25 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Евгений Барсов заработал в 2019 году более 72 миллионов рублей, при этом годом ранее он задекларировал вдвое меньший доход. Кроме того, он указал в сведениях о доходах и имуществе 10 спортивных самолетов, собственный газопровод, а также жилой дом, три автостоянки, экскаватор и 26 квартир в собственности на территории РФ. По итогам 2018 года Барсов, в частности, задекларировал 29 квартир.
Для сравнения, в 2016 году Барсов указал в декларации то же количество самолетов, а также 11 миллионов рублей в качестве дохода и пять квартир. Данных о материальных ценностях депутата за 2017 год на сайте городского парламента нет, так как в указанном году предприниматель вышел из "Единой России" и сдал мандат, однако затем выиграл дополнительные выборы и прошел в думу уже в качестве члена ЛДПР.
Барсов является президентом федерации самолетного спорта ХМАО-Югры. Он более 25 лет был генеральным директором строительной компании "Сургутстройтрест", однако, по данным СМИ, в 2018 году продал этот актив.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Последние новости
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Комментарии 20
Политика , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , Сургут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение