Депутат задекларировал десятки квартир и самолеты 

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Депутат городской думы Сургута Евгений Барсов задекларировал 26 квартир и 10 самолетов, сообщает РИА «Новости».

Согласно декларации, в 2019 году Евгений Барсов заработал 72 млн рублей. Также он указал, что владеет 10 спортивными самолетами, собственным газопроводом, 26 квартирами на территории РФ , экскаватором, тремя автостоянками и жилым домом.

Годом ранее Барсов задекларировал вдвое меньший доход, но в сведениях об имуществе указал 29 квартир.

В 2016 году, согласно декларации, депутат владел лишь пятью квартирами. При этом его годовой доход составил 11 млн рублей.

Евгений Барсов — президент федерации самолетного спорта ХМАО-Югры. Более 25 лет он был генеральным директором строительной компании «Сургутстройтрест». В 2018 году, по данным СМИ, он продал этот актив.

В июле издание Ura.ru сообщало, что Югорский фонд капитального ремонта подал в суд на Барсова из-за долгов по коммунальным платежам. Самый богатый депутат Сургута задолжал около 160 тысяч рублей.