Депутат задекларировал десятки квартир и самолеты 

Депутат городской думы Сургута Евгений Барсов задекларировал 26 квартир и 10 самолетов, сообщает РИА «Новости».
Согласно декларации, в 2019 году Евгений Барсов заработал 72 млн рублей. Также он указал, что владеет 10 спортивными самолетами, собственным газопроводом, 26 квартирами на территории РФ, экскаватором, тремя автостоянками и жилым домом.
Годом ранее Барсов задекларировал вдвое меньший доход, но в сведениях об имуществе указал 29 квартир.
В 2016 году, согласно декларации, депутат владел лишь пятью квартирами. При этом его годовой доход составил 11 млн рублей.
Евгений Барсов — президент федерации самолетного спорта ХМАО-Югры. Более 25 лет он был генеральным директором строительной компании «Сургутстройтрест». В 2018 году, по данным СМИ, он продал этот актив.
В июле издание Ura.ru сообщало, что Югорский фонд капитального ремонта подал в суд на Барсова из-за долгов по коммунальным платежам. Самый богатый депутат Сургута задолжал около 160 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» писал, что доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2019 году увеличился почти в 20 раз. За прошедший год Кадыров задекларировал 147,99 млн рублей дохода, тогда как годом ранее в декларации был указан доход в 7,58 млн рублей.