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Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 млн рублей 

ТАСС 33 минуты назад
Доходы Кадырова выросли в 20 раз
Фото: РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,99 млн рублей, что почти на 140 млн рублей больше, чем в 2018 году. Об этом сообщается в декларации о доходах, размещенной на официальном сайте главы и правительства региона.
Согласно декларации, Кадыров, как и в 2018 году, владеет жилым домом площадью 2 344,3 кв. м и участком площадью 3 668 кв. м. Как указано в документе, в собственности главы Чечни новый участок площадью 2 8361 кв м. Также у главы Чечни, его жены и 12 несовершеннолетних детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 кв. м. Личного транспорта у Кадырова по-прежнему нет.
Супруга главы Чечни в 2019 году заработала 2,4 млн рублей. Она также владеет квартирой площадью 209,8 кв. м.
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Политика , Рамзан Кадыров
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