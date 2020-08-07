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РФ может оказать дополнительную помощь Ливану 

Москва24 и ещё 7 47 минут назад
РФ окажет дополнительную помощь Ливану
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин не исключил, что Россия окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута, сообщает ТАСС.

"Подумаем о том, что можно сделать еще для того, чтобы помочь людям в Ливане", — сказал президент РФ на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин напомнил, что по его поручению сформирована группировка сил МЧC, им приданы дополнительные силы Минздрава РФ. Российские специалисты уже приступили к работе, отметил глава государства.
Вечером, 4 августа, в Бейруте прогремел взрыв, который сопровождался красным, а после черным и белым дымом. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.
Погибли по меньшей мере 149 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.
В четверг, 6 августа, специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в Бейруте. Его оборудовали возле стадиона в столице Ливана.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Минздрав РФ , МЧС , ИТАР-ТАСС , Бейрут , Ливан
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