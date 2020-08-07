Аналитики американского издания Foreign Affairs пришли к выводу, что никакого спланированного заговора России против США не существует, сообщает «Царьград». По их мнению, активные действия против Запада провоцируют «третьи лица», которые хотят понравиться Кремлю.

Эксперты заявляют, что никакого хитроумного плана по подрыву американской демократии никогда не было и нет. Конкретные действия со стороны, в которых читается антиамериканская позиция, авторы статьи называют «ситуационными шагами» в ответ на провокации США.

Также аналитики выразили уверенность, что политику против Соединенных штатов ведут чиновники Совбеза РФ , которые отличаются циничными взглядами, а также некие третьи лица, которые надеются «на благодарность Кремля».

«Люди граждане США) уверовали, что Путин — это Дарт Вейдер», — отмечает издание.

По словам авторов статьи, доказательств, что Россия хочет видеть «США в огне» нет. Объяснением сложившейся паники относительно российской агрессии, по мнению экспертов, может служить попытка Вашингтона спроецировать свои страхи на Москву.