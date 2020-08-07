Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Американцы уверовали, что Путин — это Дарт Вейдер» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Американцы уверовали, что Путин — это Дарт Вейдер»
Фото: РИА Новости
Аналитики американского издания Foreign Affairs пришли к выводу, что никакого спланированного заговора России против США не существует, сообщает «Царьград». По их мнению, активные действия против Запада провоцируют «третьи лица», которые хотят понравиться Кремлю.
Эксперты заявляют, что никакого хитроумного плана по подрыву американской демократии никогда не было и нет. Конкретные действия со стороны, в которых читается антиамериканская позиция, авторы статьи называют «ситуационными шагами» в ответ на провокации США.
Также аналитики выразили уверенность, что политику против Соединенных штатов ведут чиновники Совбеза РФ, которые отличаются циничными взглядами, а также некие третьи лица, которые надеются «на благодарность Кремля».

«Люди граждане США) уверовали, что Путин — это Дарт Вейдер», — отмечает издание.

По словам авторов статьи, доказательств, что Россия хочет видеть «США в огне» нет. Объяснением сложившейся паники относительно российской агрессии, по мнению экспертов, может служить попытка Вашингтона спроецировать свои страхи на Москву.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Комментарии
Политика , В мире , Совет безопасности РФ , Царьград ТВ , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
Киркоров рассказал об уходе дочери из академии Плющенко
Киркоров рассказал об уходе дочери из академии Плющенко
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение