Рар: Белоруссия нужна Западу без Лукашенко 

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 1 ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский В Белоруссии началось досрочное голосование на президентских выборах В Белоруссии началось досрочное голосование на президентских выборах. Основной день голосования намечен на предстоящее воскресенье, 9 августа. Помимо этого, глава республики Александр Лукашенко предложил изменить Конституцию страны. Александр Рар: «Александр Лукашенко попал в некий капкан. Он сильно ссорился с Россией, чуть ли не обвинял Россию в том, что она хочет устроить в Белоруссии какой-то майдан. В то же самое время, наивно полагает, что Европейский союз готов, несмотря на все экономические проблемы из-за коронавируса, принять или приблизить Белоруссию к Западу. Но Лукашенко ошибается, потому что Запад, конечно, готов играть в геополитические игры и приблизить Белоруссию к себе, но без Лукашенко, которого по-прежнему считают главным диктатором Европы», — отметил в эфире НСН Александр Рар. 2 ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский Лавров: Применение ядерного оружия должно быть исключено Применение ядерного оружия как средства войны должно быть исключено. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал официально подтвердить приверженность этому постулату все ядерные державы. Александр Рар: «Американцы и россияне всегда обращали внимание на то, как ужасно ядерное оружие, говорили о том, что его ни в коем случае нельзя больше применять. 75 лет назад американцы уже сбросили две атомные бомбы над Японией, последствия чего известны всему миру. Но дело в том, что ядерных держав сейчас больше. Это Китай, Индия, Пакистан. И эти, скажем, более маленькие ядерные державы, пытаются наращивать свой потенциал до уровня великих. И из-за этого ситуация становится более опасной, чем в те годы», — подчеркнул политолог в интервью НСН. 3 ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости Названы сроки старта производства вакцины от коронавируса Сразу три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой отечественной вакцины от коронавируса. На это рассчитывают в Минпромторге. В настоящее время идет отладка технологий, докупается оборудование. Александр Рар: «Мне кажется, это будет громадный выигрыш, большая победа российского имиджа, российской медицинской промышленности, если России действительно удастся первой выработать вакцину от коронавируса. Конечно, тем ученым, которые это сделают, полагается Нобелевская премия, но не только. Я думаю, что Россия будет делиться своими знаниями, сотрудничать с Европой, чтобы сохранить не только собственное население. Такой прорыв поставит Россию на совершенно другое иерархическое место в мировой политике, нежели то место, которое она занимает сегодня», — прокомментировал в интервью НСН Александр Рар. О проекте «Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Рар: Белоруссия нужна Западу без Лукашенко
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Политика , В мире , СНГ , Алексей Никольский , Рамиль Ситдиков , Александр Рар , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Минпромторг , ЕС , РИА Новости
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