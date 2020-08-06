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Горбачев призвал граждан всего мира требовать от политиков сокращения ядерного оружия 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Горбачев призвал требовать сокращения ядерного оружия
Фото: РИА Новости
Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал граждан всех стран требовать от руководителей своих стран совершения реальных шагов по сокращению ядерного оружия. Об этом говорится в его обращении к представителям религиозных межконфессиональных организаций в связи с 75-й годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы, распространенном в четверг Горбачев-фондом.

"Я обращаюсь к гражданам всех стран: не давайте покоя вашим лидерам, политикам, парламентариям, напоминайте им вновь и вновь, что само существование ядерного оружия представляет смертельную угрозу человечеству. Требуйте от них конкретных действий, чтобы с каждым годом количество ядерных вооружений уменьшалось", — приводятся в сообщении слова Горбачева.

Он добавил, что "путь к миру без ядерного оружия" начался в Рейкьявике (в 1986 г. тогдашние лидеры СССР и США, Горбачев и Рейган, провели в столице Исландии многочасовые переговоры и договорились о разоружении — прим. ТАСС).

"Этот путь оказался непростым, тернистым. Но другой цели быть не может. Только полная ликвидация ядерного оружия. Желаю вам силы духа, упорства и настойчивости в отстаивании этой цели", — добавил Горбачев.

Он также сообщил о том, что религиозные межконфессиональные организации готовят заявление в связи с годовщиной ядерной бомбардировки.

"Проект этого заявления, с которым я ознакомился, — страстный призыв к борьбе за безъядерное будущее человечества. Вы обращаетесь к политикам, дипломатам, религиозным лидерам, к молодежи, ученым, экологам. И это правильно. Но прежде всего вы обращаетесь к гражданам. А это значит — к каждому человеку. Потому что сегодня борьба за ликвидацию ядерного оружия — это гражданский долг каждого", — добавил Горбачев.

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Комментарии
Политика , Армия , Михаил Горбачев , ИТАР-ТАСС
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