Горбачев призвал требовать сокращения ядерного оружия

"Я обращаюсь к гражданам всех стран: не давайте покоя вашим лидерам, политикам, парламентариям, напоминайте им вновь и вновь, что само существование ядерного оружия представляет смертельную угрозу человечеству. Требуйте от них конкретных действий, чтобы с каждым годом количество ядерных вооружений уменьшалось", — приводятся в сообщении слова Горбачева.
"Этот путь оказался непростым, тернистым. Но другой цели быть не может. Только полная ликвидация ядерного оружия. Желаю вам силы духа, упорства и настойчивости в отстаивании этой цели", — добавил Горбачев.
"Проект этого заявления, с которым я ознакомился, — страстный призыв к борьбе за безъядерное будущее человечества. Вы обращаетесь к политикам, дипломатам, религиозным лидерам, к молодежи, ученым, экологам. И это правильно. Но прежде всего вы обращаетесь к гражданам. А это значит — к каждому человеку. Потому что сегодня борьба за ликвидацию ядерного оружия — это гражданский долг каждого", — добавил Горбачев.