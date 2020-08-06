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Twitter промаркировал страницу Путина 

Общественная служба новостей и ещё 8 53 минуты назад
Twitter промаркировал страницу Путина
Фото: globallookpress.com
На официальных Twitter-аккаунтах президента России, а также правительства страны, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева появилась специальная маркировка.
Маркировка «Правительственная учетная запись, Россия» позволяет определить аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН.
Также Twitter будем помечать отдельной маркировкой «Государственное издание» различные российские СМИ, попадающие под эту категорию. В частности, сейчас такая марка есть на страницах РИА Новости, Вести, Вести FM, RT и других. При этом сейчас маркироваться будут лишь представители пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН: России, Китая, Франции, США и Великобритании.
Также известно, что маркировка СМИ предполагает их исключение из рекомендаций и в поисковике, и на основной странице пользователей.
Напомним, что ранее в Twitter взломали несколько аккаунтов известных личностей. В частности, хакеры сумели заработать на взломе профилей Билла Гейтса и Илона Маска.
Сообщение Twitter промаркировал страницу Путина появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Билл Гейтс , Совбез ООН , РИА Новости , Вести ФМ
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