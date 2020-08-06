Маркировка «Правительственная учетная запись, Россия » позволяет определить аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН.

Также Twitter будем помечать отдельной маркировкой «Государственное издание» различные российские СМИ, попадающие под эту категорию. В частности, сейчас такая марка есть на страницах РИА Новости, Вести, Вести FM, RT и других. При этом сейчас маркироваться будут лишь представители пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН: России, Китая, Франции, США и Великобритании.

Также известно, что маркировка СМИ предполагает их исключение из рекомендаций и в поисковике, и на основной странице пользователей.

Напомним, что ранее в Twitter взломали несколько аккаунтов известных личностей. В частности, хакеры сумели заработать на взломе профилей Билла Гейтса и Илона Маска.

Сообщение Twitter промаркировал страницу Путина появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".