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Россия попросила Украину не фальсифицировать историю репрессий 1930-х годов 

Парламентская газета 1 час назад
РФ попросила Киев не фальсифицировать историю
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Посольство России на Украине призвало Киев чтить память жертв политических репрессий 1930-х годов и соблюдать права человека, а не заниматься фальсификацией истории и пропагандой русофобии, передает в четверг ТАСС.
Ранее в четверг Министерство иностранных дел Украины по случаю отмечаемого в стране Дня памяти жертв политических репрессий 1930-х годов распространило заявление, в котором говорится, что репрессии на Украине «были особенно жестокими», а «главный удар был направлен на интеллектуальную элиту украинской нации».

«Вынуждены констатировать, что украинская сторона, несмотря на очевидные факты истории и современности и вопреки здравому смыслу, продолжает с упорством, достойным лучшего применения, продвигать оторванную от действительности и направленную на дальнейшее раскручивание маховика русофобской пропаганды линию, которая стала частью государственной политики властных структур страны», — заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что вместо того, чтобы отдать должное памяти тех, кто невинно пострадал в результате репрессий, украинское руководство «воспользовалось случаем для озвучивания неподкрепленных никакими документальными свидетельствами, лживых по своей сути и провокационных заявлений о будто бы коварных замыслах Кремля по целенаправленному уничтожению цвета украинской интеллигенции».
В посольстве отметили, что Россия в свою очередь не забывает «о темных страницах истории», которые привели к многочисленным жертвам среди граждан вне зависимости от мест их проживания или национальной принадлежности. Так, 18 октября 1991 года Верховным Советом РСФСР было принято постановление «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий», а также был одобрен и закон «О реабилитации жертв политических репрессий».

«На этом фоне весьма странно и кощунственно звучат рассуждения Киева о том, кто больше пострадал в этой мясорубке, а кто меньше», — отметили дипломаты.

Посольство РФ также рекомендовало Киеву «не выискивать недочеты по части соблюдения прав человека у своих соседей, а начать с самих себя». В дипмиссии в том числе обратили внимание на имеющие место на Украине притеснения, вплоть до физического уничтожения, неугодных лиц из числа своих граждан, давлении на журналистский корпус, демонстративном ущемлении прав национальных и языковых меньшинств.
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Комментарии
Политика , Украина , ИТАР-ТАСС , Киев
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