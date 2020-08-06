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Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
ТАСС
и
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1 час назад
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РИА Новости
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Президент
Белоруссии
Александр Лукашенко
назвал российского лидера
Владимира Путина
своим старшим братом, который должен поддержать и подсказать.
Лукашенко признал, что у него с Путиным есть определенное напряжение, потому что оба сильные личности.
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