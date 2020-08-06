Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко назвал Путина своим старшим братом 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим старшим братом, который должен поддержать и подсказать.
Лукашенко признал, что у него с Путиным есть определенное напряжение, потому что оба сильные личности.
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
ТАСС: последние новости
Захарова заявила, что задержанные в Белоруссии россияне должны вернуться в РФ Захарова заявила, что задержанные в Белоруссии россияне должны вернуться в РФ Медведев: использование РФ как образа врага на выборах в Белоруссии чревато последствиями Медведев: использование РФ как образа врага на выборах в Белоруссии чревато последствиями Посол: Лондон преувеличивает свое значение для политики РФ, выступая с обвинениями Посол: Лондон преувеличивает свое значение для политики РФ, выступая с обвинениями
Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение