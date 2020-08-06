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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником 

Вероника Полынина и ещё 11 12 минут назад
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
Первый президент России Борис Ельцин жалел, что выбрал Владимира Путина своим преемником. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Запись беседы опубликована на Youtube.
По словам Лукашенко, после того как Путин стал президентом, в их отношениях с Ельциным пролегла трещина.

«Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что некоторые решения Путина приводили бывшего главу государства в бешенство. По словам Лукашенко, он лично стал свидетелем вспышки гнева, когда Путин отказался от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

«Он: "Да зачем отказались? Да это же копейки! Да нефть стоила $8 за баррель — я держал эти базы". И прочее. "Слушай, Борис, успокойся, сядь, — говорю, — ты же не президент, ему виднее. Наверное, не нужны эти уже базы Российской Федерации". Это первый случай, когда я заметил, что он начал просто беситься», — поведал Александр Лукашенко.

Как сообщал «Рамблер», Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 годы. 31 декабря 1999 в 12 часов дня по московскому времени Ельцин объявил об отставке с поста президента Российской Федерации и назначил исполняющим обязанности главы государства Владимира Путина, который в то время был премьер-министром РФ.
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Политика , Борис Ельцин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Дмитрий Гордон
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