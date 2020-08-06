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Вассерман рассказал о последствиях украинизации Белоруссии 

Свободная пресса 1 час назад
Вассерман рассказал о последствиях украинизации Белоруссии
Фото: РИА Новости
Известный телеведущий, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что в случае, если Белоруссия пойдёт по пути Украины, это приведёт к разрыву интеграционных связей республики с Россией, что кончится ущербом как для Минска, так и для Москвы.
Он отметил, что при этом сценарии угроза нависнет над работой идущих по территории Белоруссии на Запад газо— и нефтепроводов, пишут Argumenti.ru.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что во время интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко политик согласился выдать «незалежной» некоторых из задержанных россиян.
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Политика , В мире , СНГ , Украина , Анатолий Вассерман , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , газета "Аргументы недели"
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