Вассерман рассказал о последствиях украинизации Белоруссии 

Известный телеведущий, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что в случае, если Белоруссия пойдёт по пути Украины, это приведёт к разрыву интеграционных связей республики с Россией, что кончится ущербом как для Минска, так и для Москвы.

Он отметил, что при этом сценарии угроза нависнет над работой идущих по территории Белоруссии на Запад газо— и нефтепроводов, пишут Argumenti.ru.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что во время интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко политик согласился выдать «незалежной» некоторых из задержанных россиян.