Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что стал бы воевать за Крым. Об этом сообщает интернет-издание «ГОРДОН».

"Я бы воевал за Крым!" — заявил белорусский лидер, добавив, что в этих боях погибли бы много человек.

Помимо этого Лукашенко рассказал о своем диалоге с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" — приводит издание вопрос Лукашенко.

"Кажется", — ответил Шойгу.

Белорусский лидер также заявил о своем украинском происхождении, рассказав, что его «корни между Киевом и Черниговом зарыты».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.