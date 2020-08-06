Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что стал бы воевать за Крым. Об этом сообщает интернет-издание «ГОРДОН».
"Я бы воевал за Крым!" — заявил белорусский лидер, добавив, что в этих боях погибли бы много человек.
Помимо этого Лукашенко рассказал о своем диалоге с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" — приводит издание вопрос Лукашенко.
"Кажется", — ответил Шойгу.
Белорусский лидер также заявил о своем украинском происхождении, рассказав, что его «корни между Киевом и Черниговом зарыты».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.