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Лавров осудил США за ядерную бомбардировку Японии 

Свободная пресса 1 час назад
Лавров осудил США за ядерную бомбардировку Японии
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своём послании мэру и жителям Хиросимы осудил США за ядерную бомбардировку Японии в 1945 году.

«6 августа 1945 г. США нанесли атомный удар по Хиросиме, а через три дня — по Нагасаки. По сей день страшная гибель невинных мирных жителей с болью отзывается в сердцах миллионов людей на планете. Даже имея четкие представления об истоках и ходе Второй мировой войны, трудно в полной мере понять, чем руководствовались те, кто спланировал и осуществил такой бесчеловечный акт», — говорится в его послании, опубликованном пресс-службой МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что эта ядерная атака не была необходимой с военной точки зрения и являлась лишь демонстрацией силы и испытанием нового оружия на мирных жителях.

«США ­— первая и единственная страна, применившая этот тип оружия массового уничтожения», — напомнил Лавров.

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Политика , Сергей Лавров , МИД , США , Япония
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