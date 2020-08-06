Лавров осудил США за ядерную бомбардировку Японии 

«6 августа 1945 г. США нанесли атомный удар по Хиросиме, а через три дня — по Нагасаки. По сей день страшная гибель невинных мирных жителей с болью отзывается в сердцах миллионов людей на планете. Даже имея четкие представления об истоках и ходе Второй мировой войны, трудно в полной мере понять, чем руководствовались те, кто спланировал и осуществил такой бесчеловечный акт», — говорится в его послании, опубликованном пресс-службой МИД РФ.