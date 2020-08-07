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Жириновский заявил, что прожил свою жизнь на «тройку» 

Газета.Ru и ещё 3 15 минут назад
Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на «тройку»
Фото: ТАСС
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не удовлетворен своей жизнью, и если бы ему удалось родиться заново, то он хотел бы прожить до самой старости в Саратове. Об этом политик заявил в интервью RT.

"Всё, что я хотел в жизни, не получилось. Нет у меня ни хорошей работы, ни тёплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Всё, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь", — сказал Жириновский.

Он пояснил, что жалеет о своем поступлении в Институт стран Азии и Африки, а также об изучении четырех иностранных языков.
Политик рассказал, что хотел бы прожить до самой смерти в Саратове обычной жизнью, став юристом или историком.

"Был бы пенсионером саратовским, на берегу Волги сидел бы…", — сказал Жириновский.

Лидер либерал-демократов добавил, что у него также не сложилась личная жизнь, но исправлять эту ошибку слишком поздно — получится брак по расчету.
В заключение он заявил, что будет настаивать на своих похоронах на Красной площади справа от могилы Брежнева, "как человек более правых взглядов, чем Брежнев".
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Комментарии 2
Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР , Саратов
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