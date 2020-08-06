В посольстве РФ ответили на доклад США о «пропаганде» 

Госдепартамент США публикацией доклада о «столпах российской дезинформации» пытается заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества с Вашингтоном. Так в российском посольстве в Штатах отреагировали на публикацию Центром глобального взаимодействия при Госдепе документа, в котором упоминается и RT. Российские дипломаты констатировали, что в текущих реалиях любое противоречащее позиции США мнение объявляется «дезинформацией», а опубликовавшее его СМИ становится «предметом тщательного изучения». Добавим, что 30 июля американский госсекретарь Майк Помпео запросил у конгресса существенно (до $138 млн) увеличить годовой бюджет Центра глобального взаимодействия, который и занимается «борьбой с дезинформацией и пропагандой» со стороны России

Доклад Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте США о «столпах российской дезинформации» нацелен на то, чтобы «заглушить» официальные предложения со стороны Москвы о возобновлении сотрудничества с Вашингтоном. Так в российском посольстве в Соединённых Штатах прокомментировали опубликованный накануне документ.

«Упомянутый доклад — попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», — заявили в посольстве.

Дипломаты также призвали российские и иностранные СМИ, «осмеливающиеся критиковать США», помнить о том, что они почти наверняка «станут предметом тщательного изучения», а их ресурсы в американских соцсетях могут быть просто заблокированы без объяснения причин.

«Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Для их дискредитации задействованы серьёзные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб», — отметили в посольстве РФ.

Также сотрудники дипмиссии указали на абсурдность, имеющуюся в представленном докладе. Например, в категории «официальные правительственные коммуникации» оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский и частная радиостанция «Говорит Москва».

«Если это — вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик», — констатировали российские дипломаты.

В пресс-службе посольства также посоветовали сотрудникам Госдепа подписаться на официальные аккаунты Кремля, правительства и МИД России , чтобы «черпать официальную российскую информацию из них».

В среду, 5 августа, Центр глобального взаимодействия при Госдепе США опубликовал специальный доклад. В рамках этого документа якобы была систематизирована «российская экосистема дезинформации и пропаганды».

«Экосистема состоит из пяти главных пунктов: официальные государственные сообщения, финансируемая государством работа по продвижению информации по всему миру, культивация опосредованных средств воздействия, использование соцсетей в качестве оружия и распространение дезинформации посредством действий в киберпространстве», — говорится в докладе.

Авторы документа утверждают, что Кремль «несёт прямую ответственность» за формирование этих компонентов, поскольку создание упомянутой экосистемы — «это часть его программы по использованию информации в качестве оружия».

В качестве примеров дезинформации приводятся заголовки как крупных российских СМИ, включая РИА Новости, ТАСС, RT и Sputnik, так и менее известных порталов. При этом никаких доказательств того, что сделанные публикации — дезинформация не приводится.

Также представлена схема распространения в информационном пространстве новости о том, что COVID-19 мог быть создан в Соединённых Штатах. При этом авторы доклада умалчивают, что высшее руководство США прямо обвиняло Пекин в причастности к появлению вируса, а СМИ тиражировали эту версию, хотя американские специалисты ещё в конце апреля признали, что SARS-CoV-2 не был искусственно создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.

Добавим, что 30 июля госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в конгрессе запросил выделить в бюджете на будущий год $138 млн на работу Центра глобального взаимодействия, который и занимается «борьбой с дезинформацией и пропагандой» со стороны России (более чем в два раза выше текущего уровня финансирования).

«Интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приёмы», — подчеркнул он.

«Пропаганда США работает именно так, как описано в докладе»

По словам председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва, в докладе Госдепа идеально точно описана схема использования информационных технологий, однако применяется она именно Вашингтоном.

«Именно американцы работают по всему миру в целях обеспечения собственного доминирования, в целях изменения ситуации в других странах в свою пользу, не чураясь никаких методов, в том числе, выходящих за рамки международного права. Но приписывают они такие действия раз за разом именно России», — заявил собеседник RT.

По его словам, Россия в отличие от США не ставит перед собой задачу глобального доминирования или изменения внутренней ситуации в другом государстве в свою пользу.

«Всё это исключительно американская логика действий», — добавил Косачёв.

В свою очередь, глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв также отметил, что в опубликованном структурой Госдепа докладе следует заменить на «США» слова «РФ».