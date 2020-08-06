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Кадырова упрекнули за отсутствие маски в рабочее время 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Кадырова упрекнули за отсутствие маски
Фото: видео ЧГТРК «Грозный»
Главу Чечни Рамзана Кадырова упрекнули за нарушение масочного режима в рабочее время: политик посетил сразу несколько предприятий в республике без средства индивидуальной защиты. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный», на них обратил внимание «Кавказский узел».
Издание пишет, что Кадыров посетил агрохолдинг, стадион «Ахмат-арена», академию боевых искусств «Ахмат» и горнолыжный курорт «Ведучи». На кадрах, опубликованных телеканалом «Грозный», видно, что он ходит по производственным цехам и на выставке продукции агрохолдинга без защитной маски.
Подписчиков разозлило такое поведение чеченского лидера. «Маски где?» — написал один. «Усилили масочный режим, соблюдение дистанции — это только для простых людей, им это не нужно?» — спросил другой. «Маски дома забыли? Штраф им всем, непорядок», — заявил третий.
Ранее, в конце июля, Кадыров возмутился поведением жителей Чечни, не соблюдающих масочный режим и социальную дистанцию. «Мы снимали ограничения в надежде на то, что будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора. Но люди ведут себя так, словно болезни нет», — заявил президент республики.
В мае появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, политик лежал под наблюдением врачей в московской больнице с 70-процентным поражением легких. В Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо. Спустя несколько дней он появился на публике.
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Политика , Другое , Рамзан Кадыров , Роспотребнадзор , Чеченская Республика
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