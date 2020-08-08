Белоруссии Посол РФ Дмитрий Мезенцев заявил, что задержание 33 россиян вызвано провокацией, организованной из-за границы. Он предложил Минску «обоснованное и справедливое» решение по делу о 33 задержанных россиянах.

Дипломат считает, что они стали жертвой масштабной заказной аферы и их необходимо освободить как можно скорее, передаёт ТАСС.

Мезенцев отметил, что провокация была реализована третьей страной, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска перед выборами президента Белоруссии.

«Справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой», — заявил посол.

По его словам, российские дипломаты 6 и 7 августа встречались с задержанными гражданами России. Они не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках.

«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — сказал Мезенцев.

Дипломат заявил, что белорусские силовики жестко задержали прибывших россиян, не имея полной информации и не взаимодействуя с российскими коллегами. Речь идет о «заказном характере масштабной аферы»: организаторы из-за рубежа планировали навредить отношениям России и Белоруссии, устроив «провокационный спектакль».

Посол заверил, что российская сторона никогда не намеревалась вмешиваться в дела Минска, особенно в предвыборный период.