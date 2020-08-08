Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержание 33 россиян вызвано провокацией, организованной из-за границы. Он предложил Минску «обоснованное и справедливое» решение по делу о 33 задержанных россиянах.
Дипломат считает, что они стали жертвой масштабной заказной аферы и их необходимо освободить как можно скорее, передаёт ТАСС.
Мезенцев отметил, что провокация была реализована третьей страной, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска перед выборами президента Белоруссии.
«Справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой», — заявил посол.
По его словам, российские дипломаты 6 и 7 августа встречались с задержанными гражданами России. Они не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках.
«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — сказал Мезенцев.
Дипломат заявил, что белорусские силовики жестко задержали прибывших россиян, не имея полной информации и не взаимодействуя с российскими коллегами. Речь идет о «заказном характере масштабной аферы»: организаторы из-за рубежа планировали навредить отношениям России и Белоруссии, устроив «провокационный спектакль».
Посол заверил, что российская сторона никогда не намеревалась вмешиваться в дела Минска, особенно в предвыборный период.
Ранее Аналитическая служба Рамблера задала вопрос россиянам: «Как, по вашему мнению, задержание 33 россиян в Белоруссии повлияет на отношения Минска и Москвы? Мнения разделились.