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Посол РФ: ситуация с задержанием россиян под Минском может быть провокацией третьей страны 

ТАСС и ещё 5 34 минуты назад
В скандале РФ с Белоруссией появилась третья страна
Фото: Ruptly
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев убежден, что скорейшее освобождение задержанных в республике граждан РФ было бы в сложившихся условиях "обоснованным и справедливым" решением.
В беседе с журналистами в пятницу он также отметил, что "видит обоснованной версию организации этой провокации как замысла, реализованного из третьей страны недругами России и Беларуси, призванной осложнить отношения Москвы и Минска в период подготовки к выборам главы белорусского государства".

"Сотрудники консульского отдела посольства России в Беларуси 6-7 августа провели встречи с задержанными под Минском 33 гражданами России, которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках, — сказал посол. — Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси".

По словам Мезенцева, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии "прямолинейно и жестко" отреагировали на прибытие этих людей на территорию республики, при этом не имея полной информации, и не взаимодействуя с российскими коллегами.
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Он добавил, что уверен в том, что проверка Следственного комитета России подтвердит "заказной характер масштабной аферы". Посол убежден, что организаторы из-за рубежа планировали нанести ущерб сотрудничеству России и Белоруссии. При этом дипломат подчеркнул, что сотрудники СК РФ готовы взаимодействовать с белорусскими коллегами. Мезенцев убежден, что в итоге такой работы появятся доказательства непричастности России к "провокационному спектаклю".
Как сказал дипломат, "справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой".

"Российская сторона не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период", — отметил посол.

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Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Мезенцев , СКР , Минск
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