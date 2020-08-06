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Мишустин объявил о создании в правительстве комиссии по русскому языку 

RT на русском и ещё 24 1 час назад
Мишустин создал комиссию по русскому языку
Фото: РИА Новости
В России создана правительственная комиссия по русскому языку, которая займётся разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Он напомнил, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

«Наша задача — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Планируется, что спецкомиссия сформулирует единые требования к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка, в том числе проведёт экспертизу правил орфографии и пунктуации.
Как отметил глава правительства, важной частью работы станет вопрос повышения уровня подготовки специалистов.
Ранее Путин назвал русский язык основой национальной идентичности.
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Политика , Общество , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
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