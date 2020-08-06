Россия разбаловала Батьку 

Умные люди говорили, что кризис — это не только проблемы, но и возможность. Возможность оценить правильность своих предыдущих действий и внести необходимые коррективы. И в этом плане, наверное, даже хорошо, что Лукашенко пересек почти все возможные красные черты в отношениях с Москвой — вплоть до взятия в заложники трех десятков граждан Российской Федерации с тонким намеком на то, что часть из них могут отдать киевскому режиму. Этот кризис, надеюсь, станет уже не колоколом, а набатом, возвещающем о не совсем успешной политике России на постсоветском пространстве. И о необходимости смены этой политики.

Интеллигентная империя

Когда читаешь западные статьи о том, что Кремль ведет себя агрессивно и пытается подчинить страны постсоветского пространства своей имперской воле, то возникает впечатление, что американские и европейские пропагандисты выплескивают на бумагу какие-то свои околоэротические фантазии. Ведь на самом деле политика Москвы в отношениях с соседями по большей части наоборот — чрезмерно осторожна. Двусторонние отношения с соседями похожи не на сделку и, тем более, не на симбиоз — скорее, на благотворительность. Мы боимся лишний раз поссориться с ними, лишний раз напомнить о том, что кормим (в буквальном смысле) некоторые государства. Даем серьезные экономические скидки и преференции, а взамен получаем лишь заверения о дружбе — вместо того, чтобы требовать в ответ политической лояльности и углубления интеграции в рамках евразийских институтов.

Не говоря уже о том, чтобы живущие за наш счет соседи прекратили рассматривать свою историю в контексте «российского колониализма» и вместо того, чтобы воспитывать в новых поколениях неприязнь к Москве, начали воспитывать благодарность к России. Хотя бы за то, что та вытащила из средневековья, построила школы и промышленность, и создала на месте территорий государства.

И только тогда, когда какие-то отдельные страны выбешивают российского медведя (как это сделали Грузия Украина ), они узнают, что такое российская агрессивность и имперская воля. Однако и грузинский, и украинский кейс был скорее поражением — следствием того, что Россия на текущем этапе проиграла эти страны Западу. За ними последовала Армения, где вследствие государственного переворота к власти пришла прозападная элита (пусть она очень скоро и осознала всю опасность открытого выражения своей русофобии).

Теперь ситуация докатилась до Белоруссии — нашего вроде как ближайшего союзника, где самый популярный среди россиян зарубежный лидер (фактически икона всех отечественных леваков) берет в заложники наших бойцов, защищающих интересы России в зарубежных странах.

Проиграли разным

Кто-то, конечно, скажет, что нельзя сравнивать провал на Украине и неудачу в Армении с ситуацией в Белоруссии. За Киев и Ереван критика справедлива — ведь и там, и там достаточно демократичные общества, и Москва банально проиграла борьбу за них западным НКО (хотя правильнее сказать прозевала — проигрывают ведь тогда, когда ведут борьбу). В Белоруссии же не было возможностей для работы — страна находится под жестким контролем спецслужб, которые банально не дадут развернуться никаким агентам влияния. А попытка начать работу в Минске без одобрения КГБ вызвала бы открытый конфликт между Россией и Белоруссией, не нужный обоим государствам. Не говоря уже о том, что рассматривалась бы Лукашенко, как вмешательство во внутренние дела страны, чем Россия старается не заниматься.

Однако Белоруссия — это не просто страна или российская сфера влияния, а жизненно важное для безопасности Москвы государство, где Кремль должен защищать свои интересы. Выстраивать там сеть пророссийских НКО и воспитывать молодых лидеров, не нарушая при этом белорусского законодательства — а при любой попытке Минска незаконно преследовать эти НКО жестко объяснять ему экономические последствия подобных действий. Так и только так у авторитарных лидеров (к которым относится Батька и многие его коллеги на постсоветском пространстве) вырабатывается уважение к российским интересам.

А что тут неожиданного?

Поэтому нужно понять, что в происходящем в Белоруссии есть значительная вина Российской Федерации. Не в том плане, о котором говорят рупоры белорусской пропаганды — объяснение «Кремль отправил три десятка вагнеровцев, чтобы устроить в полностью подконтрольным местным спецслужбам Белоруссии переворот в интересах прозападной оппозиции, которая положит страну под Польшу и ЕС » годится только для умственно отсталых или для верующих в абсолютную греховность России (собственно, тоже умственно отсталых). Москва виновата в том, что разбаловала Лукашенко — не давала по рукам за прошлые прегрешения, которые и привели к нынешней ситуации.

Кто-то удивляется поведению Лукашенко — но что он сделал неожиданного? Обвинил Россию в попытке устроить в Белоруссии переворот? Так он говорит об этом все последние месяцы — рассказывает о том, что Россия хочет чуть ли не аннексировать Белоруссию через ее интеграцию в Союзное государство. И ему за это ничего не было — даже жесткой отповеди со стороны высших должностных лиц России. Взял в заложники россиян? Так он уже делал это раньше, когда в 2013 году сначала пригласил к себе в гости на переговоры для обсуждения экономического спора, а потом бросил в тюрьму гендиректора компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера . И ему тоже за это ничего не было — ни отзыва посла, ни жесткого ультиматума. Отпустили заложника лишь через несколько месяцев — после того, как часть акций «Уралкалия» была продана другому владельцу.

Мы пожинаем то, что посеяли — безнаказанность, неблагодарность и нахлебничество. Более того, сейчас, в ходе конфликта с Минском, мы продолжаем сеять те же семена. Уже неделю российские заложники находятся в руках белорусских властей — а Москва до сих пор не сделала никаких жестких демонстративных шагов по наказанию Минска и для освобождения заложников. Кто-то, конечно, скажет, что мы вежливые люди — не хотим позорить Батьку перед выборами и получим наших людей после того, как он изберется на очередной срок. Но это не вежливая, а крайне неэффективная политика. Россия молчит, Батька продолжает оскорблять Москву и обвинять ее во вранье (как он сделал в ходе обращения 4 августа) — а другие лидеры постсоветского пространства смотрят и делают выводы. И поэтому Россия должна посеять правильные семена. На примере отношения к Лукашенко помочь нашим соседям сделать правильный вывод — о том, что россиян в заложники брать не то, что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете белорусского Батьку. Он-то нас выставил.