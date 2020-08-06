Спор о «СП-2»: на кону газ, деньги и повиновение

Der Tagesspiegel (Германия) приходит к выводу: трубы, приготовленные для проекта «Северный поток — 2», все-таки надо уложить на дно Балтийского моря, несмотря на санкции приходит к выводу: трубы, приготовленные для проекта «Северный поток — 2», все-таки надо уложить на дно Балтийского моря, несмотря на санкции США . Такую позицию автор мотивирует угрозой доминирования Китая . А Украине предлагается просто заплатить.

Реальность не производит внешнего впечатления: в порту Муркан на острове Рюген всего лишь складированы черные трубы. Но эти трубы для российского газопровода «Северный поток-2» олицетворяют собой большой геополитический конфликт, в котором на кону стоят газ, деньги и повиновение. Они давно уже символизируют «длинную руку» США, конфликт между Вашингтоном и Москвой , спор между разными членами ЕС — а заодно и длинную тень Китая, которому все это стратегически выгодно.

А что, если США превратят «Северный поток-2» в подводную «могилу» стоимостью в миллиарды евро? И может ли Европа как-то помешать этому?

Москва хочет с помощью второго «Северного потока» нарастить прямые газовые поставки в Германию вдвое. Обе ветки газопровода протяженностью около 1200 километров были уже почти полностью построены, но в декабре прошлого года США пригрозили всем сторонам, участвующим в строительстве газопровода, санкциями.

Сразу после этого специально оборудованные корабли швейцарской компании Allseas остановили укладку трубопровода и покинули Балтийское море. В июне 2020 года США пригрозили дополнительно ужесточить санкции, приняв в Конгрессе акт «Об уточнении закона о защите энергетической безопасности Европы», а госсекретарь Майк Помпео на днях демонстративно подтвердил эти угрозы. Теперь под ударом оказались не только бесчисленные фирмы (задействованные в разных сферах — от кейтеринга до поставок оборудования), но и множество рабочих мест на государственных предприятиях.

Если один из главных имиджевых проектов Путина стоимостью около десяти миллиардов евро окончится провалом (хотя достроить остается всего лишь 160 километров трубопровода), то конфликт между Россией и США обострится еще больше, причем неважно, по какому поводу: из-за Украины, Сирии или Йемена

США оправдывают свою политику экстерриториальных санкций тем, что «Северный поток-2» якобы представляет «серьезную угрозу национальной безопасности Америки», так как сделает зависимость Европы от России чрезмерной, сместив геополитический расклад сил в пользу Москвы. Так что республиканцы и демократы на удивление легко объединились в этом вопросе, заявив, что США заботятся о безопасности Европы, а как это сделать, если Россия в любой момент может начать шантажировать европейцев, перекрыв им газовый кран?

Однако этот аргумент не так убедителен, как может показаться на первый взгляд. Европа не окажется в чрезмерной зависимости от российского газа. Страны ЕС давно уже модернизировали свою инфраструктуру (это обошлось им в несколько миллиардов евро), и по мере необходимости могут качать газ практически из множества источников. Например, Норвегия, на которую уже сейчас приходится около трети «голубого золота», которое получает Германия, — маленькая северная Норвегия была и остается важным поставщиком.

США хотят продавать свой СПГ

Кроме того, в Европе есть два с лишним десятка СПГ-терминалов, загруженных сжиженным природным газом в настоящий момент менее чем на треть. Возможность получать сжиженный газ без долгосрочных контрактов является для любой страны ЕС гарантией ее жизнеобеспечения. Так что за угрозами Вашингтона кроется не беспокойство о растущей зависимости Европы от России, а исключительно корыстный интерес: США рассматривают Старый Свет как привлекательный рынок для сбыта собственного СПГ. Но на чьей же стороне находится Европа в этом конфликте США и России?

Примечательно, что континент (как и во многих других вопросах) разделен надвое. Этот раскол по поводу второго «Северного потока» до сих пор мешает ЕС дать единый ответ на вмешательство Вашингтона в его энергетический суверенитет. Германия, Испания и Бельгия поддерживают этот проект. Польша, страны Балтии и Северной Европы выступают против.

Правительства восточноевропейских стран опасаются, что «Северный поток-2», несмотря на договоренности об обратном, приведет к остановке транзита газа через Украину, что обернулось бы для Киева огромными финансовыми потерями. Внутренний европейский конфликт усиливает впечатление, что Европа больше не играет важной роли в мире, на который все сильнее и сильнее влияет геополитическое соперничество. А это значит, что на авансцену выходит другой важный игрок: Китай.

Пекину раскол Европы выгоден. Китайцы настойчиво предлагают странам Центральной Европы эксклюзивные партнерства; а вершиной считаются ежегодные центральноевропейские саммиты китайских лидеров с местными.

Активность Поднебесной показывает, что, собственно говоря, стоит на кону: Вашингтон и Пекин борются за лидерство в международных экономических отношениях.

На этом фоне новое измерение получает и спор по поводу второго «Северного потока». С геополитической точки зрения, главные его участники — Германия и Европа с одной стороны и Россия с другой — вовсе не являются главными «контрагентами». Речь в большей степени о том, кому из «Большой двойки» будет принадлежать последнее слово, когда на кону будут стоять глобальные поставки энергоносителей. Это вполне вписывается в нынешнюю геополитическую конфликтную ситуацию вокруг торговли и таможенных пошлин, вокруг мобильных сетей и территориальных споров в разных морях.

Но что означает спор о геополитическом доминировании США и Китая для Европы и конфликт по поводу газопровода «Северный поток-2»? Европа должна определиться, насколько активно она собирается в будущем сотрудничать с «Большой двойкой». Бесконечное лавирование между двумя сторонами будет во всех смыслах очень дорогим удовольствием. Европе необходимо выработать единую стратегию в контексте «Северного потока-2» — и тут угроза американских санкций может ей даже пойти на пользу. Ведь Еврокомиссия , которая долгое время была настроена по отношению к этому проекту очень скептически, теперь размышляет о контрсанкциях.

Именно в этом и состоит шанс Европы

Однако Европа в конфликте вокруг балтийского газопровода сможет говорить убедительно лишь тогда, когда «Северный поток-2» не будет откровенно невыгоден ни одной из стран ЕС. Поэтому, в первую очередь, Украина должна получить соответствующую компенсацию (желательно финансовую). Впрочем, с учетом последних достижений в сфере альтернативной энергетики понятно также, что потребность Европы в природном газе в долгосрочной перспективе сократится, так что конфликтный потенциал газопровода «Северный поток-2» постепенно будет сокращаться.

И именно в этом и заключается шанс для Европы: поскольку «Северный поток-2» «в долгую» перестанет быть главным пунктом конфликта, необходимо найти всего лишь краткосрочные решения. Так что спор из-за газопровода можно рассматривать как идеальный «полигон» для единой Европы. Поэтому черные трубы в порту Мукрана необходимо как можно скорее уложить на дно моря, и это станет символом вновь обретенной способности Европы играть более важную роль на мировой арене, нежели роль статиста.