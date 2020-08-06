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Пушков: Лукашенко меняет политический курс Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Пушков заявил о смене политического курса Белоруссии
Фото: РИА Новости

«Речь идет о переориентации внешней политики Минска в сторону заметного сближения с Киевом», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя поручение главы Белоруссии Александра Лукашенко пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными под Минском россиянами.

«Приглашение наряду с российским генпрокурором украинского — это признак того, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко играет на стороне Украины», — убежден глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Тем самым Лукашенко посылает сигнал Украине, Европе и США о том, что он готовит новое сближение с Киевом или некий ситуативный альянс, считает сенатор. «Это продолжение того курса, который мы наблюдаем в последние полтора года. Его смысл заключается в том, чтобы отдалить позиции Белоруссии и России, а по каким-то вопросам — противопоставить их. Также Лукашенко дает сигнал США о том, что он хочет нарастить уровень взаимодействия с ними», — отметил Пушков. По его словам, американцы ведут большую геополитическую игру по распространению своего влияния на Белоруссию. И они замечают, что глава республики готов им подыграть. «У Лукашенко, конечно, свои планы, и он думает, что сможет эту игру контролировать. Но задача США — воспользоваться креном Лукашенко в сторону Запада и Киева для того, чтобы подготовиться к смене режима в Минске. Сейчас они будут заигрывать с белорусским лидером по аналогии с тем, как они заигрывали с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Но затем они сочтут его обузой и начнут поддержку оппозиционных сил», — прогнозирует сенатор. «Кроме того, есть версия, будто бы Лукашенко разыгрывает некий политический спектакль ради победы на выборах, а затем он якобы намерен отказаться от выпадов в адрес России. Но я считаю, что он меняет политический курс Белоруссии. Сейчас ему важно победить и добиться признания своей победы на Западе. Благодаря этому он планирует и дальше держать власть в своих руках, хотя очевидно, что это вызовет протесты», — заключил Пушков.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в республику генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян. Об этом глава государства заявил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.
Кроме того, Лукашенко сказал, что в случае необходимости целесообразно выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период избирательной кампании.
29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.
Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.
В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.
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Комментарии 1
Политика , Виктор Янукович , Алексей Пушков , Александр Лукашенко , КГБ РБ , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , Киев , Минск , США
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