Доклад госдепартамента о "российской пропаганде" призван заглушить официальные предложения со стороны Москвы о возобновлении сотрудничества с США , заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Ранее Центр глобального взаимодействия при госдепартаменте опубликовал доклад о "столпах российской дезинформации", в котором систематизирована концепция "российской пропаганды" — под это определение, в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием. В качестве примеров дезинформации приводятся заголовки Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "России 24" и других.

"Упомянутый доклад — попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", — говорится в комментарии посольства в Facebook.

В дипмиссии отметили, что российским и иностранным СМИ, "осмеливающимся критиковать США", следует иметь в виду, что они "могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения", а их ресурсы в американских соцсетях рискуют быть заблокированными без объяснения причин.

В посольстве заявили, что Госдепу "крайне не нравится существование альтернативных источников информации". Для их дискредитации, как отметили в дипмиссии, "задействованы серьезные ресурсы.

"Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб", — указали дипломаты.

В посольстве привели примеры того абсурда, до которого дошел в своем докладе госдепартамент США. Так, в "официальные правительственные коммуникации" внешнеполитическое ведомство США записало лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию "Говорит Москва".

"Если это — вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик", — заявили в посольстве, посоветовав госдепартаменту подписаться на официальные сайты Кремля, правительства и МИД России, чтобы "черпать официальную российскую информацию из них".

Госдепартамент США запросил 138 миллионов долларов в 2021 году на "противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России". Кремль и МИД ранее неоднократно опровергали обвинения в адрес России в дезинформации.