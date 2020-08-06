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Захарова: сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей 

News.ru и ещё 1 30 минут назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Госдепартамент США опрометчиво пообещал награду в $10 млн каждому, кто сообщит информацию о том, кто вмешивается в предвыборные процессы страны.

Каждому (награду в $10 млн — NEWS.ru)?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей, — сообщила Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Пользователи из разных стран в комментариях активно начали предполагать, кто мог вмешиваться в американские выборы, в том числе и свою кандидатуру, объясняя это тем, что награда весьма привлекательна.
Накануне, 5 августа 2020 года, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство готово заплатить по $10 млн каждому, кто сообщит информацию о лицах, которые пытаются вмешаться в процесс выборов. Награда будет идти в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию», сообщает «Российская газета».
Как писал NEWS.ru ранее, Мария Захарова заявила о невиновности российских граждан, которых задержали в Белоруссии. По её словам, их вина ничем не доказана. Она также подчеркнула, что Россия не даст в обиду своих граждан.
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Комментарии 13
Политика , Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , "Российская газета"
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