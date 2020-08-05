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Путин отправил в отставку трех генералов СК 

Вероника Полынина 5 минут назад
Путин отправил в отставку трех генералов СК
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке трех генералов и одного полковника — руководителей управлений Следственного комитета РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.
Так, по информации издания, свой пост покинул руководитель Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин. Он занимал эту должность с 2018 года.
Также в отставку ушли два руководителя региональных управлений СК РФ — генерал-майор юстиции Андрей Бунев, с 2013 года возглавлявший управление СК по Иркутской области, и генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко, руководивший управлением СК по Краснодарскому краю.
Кроме того, свой пост покинул руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов.
Отмечается, что все вышедшие в отставку сотрудники СК были уволены по собственному желанию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета Светлане Петренко.
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Политика , Вадим Бугаенко , Светлана Петренко , Сергей Вазюлин , Владимир Путин , СКР
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