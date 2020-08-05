Путин отправил в отставку трех генералов СК 

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке трех генералов и одного полковника — руководителей управлений Следственного комитета РФ . Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

Так, по информации издания, свой пост покинул руководитель Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин . Он занимал эту должность с 2018 года.

Также в отставку ушли два руководителя региональных управлений СК РФ — генерал-майор юстиции Андрей Бунев, с 2013 года возглавлявший управление СК по Иркутской области, и генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко , руководивший управлением СК по Краснодарскому краю.

Кроме того, свой пост покинул руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов.

Отмечается, что все вышедшие в отставку сотрудники СК были уволены по собственному желанию.