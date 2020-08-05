Путин отправил в отставку трех генералов СК

Четыре руководителя управления Следственного комитета (три генерала и один полковник) отправлены в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Руководитель Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, руководитель следственного управления СК по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей Бунев, руководитель управления СК по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко, а также руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию, сообщил РБК.