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Путин отправил в отставку трёх генералов СК РФ 

News.ru 16 минут назад
Путин отправил в отставку трех генералов СК
Фото: ТАСС
Четыре руководителя управления Следственного комитета (три генерала и один полковник) отправлены в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Руководитель Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, руководитель следственного управления СК по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей Бунев, руководитель управления СК по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко, а также руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию, сообщил РБК.
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Политика , Вадим Бугаенко , Сергей Вазюлин , Владимир Путин , СКР
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