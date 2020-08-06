Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза 

Мэр Барнаула Владислав Франк попытался надеть на глаза защитную маску вместо очков. Соответствующее видео опубликовано в группе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".

Выступая перед коллегами по теме капремонта, чиновник, держа в руках одноразовую медицинскую маску, в какой-то момент захотел надеть свои очки, но в задумчивости не заметил, что у него в руках. В итоге он почти натянул маску на глаза.

На произошедшее градоначальник отреагировал с улыбкой.

В большинстве российских регионов в связи с ситуацией с COVID-19 действует масочный режим.