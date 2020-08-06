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Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза 

РИА Новости и ещё 6 8 часов назад
Мэр Барнаула Владислав Франк попытался надеть на глаза защитную маску вместо очков. Соответствующее видео опубликовано в группе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Выступая перед коллегами по теме капремонта, чиновник, держа в руках одноразовую медицинскую маску, в какой-то момент захотел надеть свои очки, но в задумчивости не заметил, что у него в руках. В итоге он почти натянул маску на глаза.
На произошедшее градоначальник отреагировал с улыбкой.
В большинстве российских регионов в связи с ситуацией с COVID-19 действует масочный режим.
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Политика , Видео , Другое , Барнаул
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