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Медведев посоветовал единороссам как можно чаще вживую общаться с людьми 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Медведев дал совет единороссам
Фото: РИА Новости
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев посоветовал однопартийцам как можно чаще общаться с людьми вживую, несмотря на популярность онлайн-сервисов для ведения переговоров.

"Видео-конференц-связь — это хорошо: не нужно чиновников тащить [на совещание], можно связаться с губернатором, который находится на другой точке нашей страны", — заметил Медведев в среду на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап". "Но живое общение есть живое общение, — добавил он. — По возможности, если вы хотите добиться политических успехов, вы живое общение с людьми практикуйте как можно чаще. Естественно, в дозволенных сегодня рамках".

Сама встреча Медведева с участниками проекта прошла не в онлайн-режиме, как было в последние месяцы. Медведев и его собеседники расположились в лесопарке под открытым небом, сев на значительном удалении друг от друга.
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Политика , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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