Медведев дал совет единороссам

"Видео-конференц-связь — это хорошо: не нужно чиновников тащить [на совещание], можно связаться с губернатором, который находится на другой точке нашей страны", — заметил Медведев в среду на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап". "Но живое общение есть живое общение, — добавил он. — По возможности, если вы хотите добиться политических успехов, вы живое общение с людьми практикуйте как можно чаще. Естественно, в дозволенных сегодня рамках".