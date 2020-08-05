Медведев призвал считаться со сторонниками Фургала 

Говоря о протестах в регионе, Медведев отметил, что граждане имеют право на выражение своей позиции, но реализация должна соответствовать закону и эпидемиологическим правилам, введенным из-за распространения коронавируса.

50-летнего политика задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший глава региона отрицает свою вину и указывает на связь уголовного преследования с его политической карьерой.