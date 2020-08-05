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Медведев призвал считаться со сторонниками Фургала 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Медведев призвал считаться со сторонниками Фургала
Фото: РИА Новости
Много людей поддерживают бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного 10 июля, и государство должно с этим считаться, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его цитирует РБК в своем Telegram-канале в среду, 5 августа.
Говоря о протестах в регионе, Медведев отметил, что граждане имеют право на выражение своей позиции, но реализация должна соответствовать закону и эпидемиологическим правилам, введенным из-за распространения коронавируса.
Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае вынесения Фургалу обвинительного приговора фракция обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
50-летнего политика задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший глава региона отрицает свою вину и указывает на связь уголовного преследования с его политической карьерой.
После ареста Фургала в регионе проходят протестные акции. Жители требуют открытого суда над бывшим губернатором. События в Хабаровске сподвигли музыканта и политика Сергея Шнурова приехать в город и снять фильм.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Сергей Шнуров , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , ЛДПР , РБК , Хабаровский Край
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