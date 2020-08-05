Глава Калмыкии заболел коронавирусом 

Глава Калмыкии Бату Хасиков опубликовал в Instagram видеообращение из больничной палаты и заявил, что заболел коронавирусом.
«Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом, у меня положительный результат», — пояснил глава региона.
Он подчеркнул, что «ничего хорошего в болезни нет», но переносит COVID-19 легко, благодаря хорошему иммунитету.
«Мое состояние позволяет работать, пусть и в дистанционном режиме», — рассказал Хасиков, отметив, что вирус не затронул его родных.
«Рамблер» писал, что в конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что болен коронавирусной инфекцией. 12 мая стало известно, что COVID-19 заболел и пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков. Коронавирусом переболели также министры образования Валерий Фальков и культуры Ольга Любимова.